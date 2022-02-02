Дядюн забил за «Факел» в товарищеском матче с «Атырау»
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«Факел» в товарищеском матче на сборе в Белеке (Турция) сыграл вничью с казахстанским «Атырау» — 1:1.
Единственный гол в составе российского клуба на 41-й минуте забил 33-летний форвард Владимир Дядюн. Через несколько минут «Атырау» отыгрался.
Дядюн подписал контракт с «Факелом» в январе. Соглашение рассчитано до конца этого сезона.
Последним клубом Дядюна были «Химки», которые он покинул в конце мая прошлого года. В прошлом сезоне Владимир отыграл 15 матчей за подмосковную команду в Российской Премьер-Лиге и отметился одной голевой передачей.
«Факел» в 25 матчах набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Оренбург» (53).
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