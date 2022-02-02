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Джордже Деспотович стал игроком тульского «Арсенала»

Джордже Деспотович стал игроком тульского «Арсенала»
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Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович стал игроком тульского «Арсенала», сообщает пресс-служба клуба. Контракт 29-летнего сербского футболиста с «Арсеналом» рассчитан на три года.

«Приветствуем Джордже Деспотовича и желаем ему побед в футболке тульского клуба!» — говорится в сообщении пресс-служба «Арсенала».

Деспотович в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Контракт Деспотовича с казанским клубом истекал в 2023 году. Ранее Деспотович выступал в России в составе «Оренбурга».

Тульский «Арсенал» набрал 19 очков в 18 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидер соревнований — «Зенит» (38).

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