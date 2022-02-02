Арбитр объяснил решение дать досрочный финальный свисток в матче Тунис — Мали

Арбитр Кубка африканских наций Жанни Сиказве рассказал, почему раньше времени дал финальный свисток в матче 1-го тура Кубка африканских наций Тунис — Мали (0:1).



«Я чувствовал обезвоживание и страдал от теплового удара. Мне повезло, что я не впал в кому. Это была бы совсем другая история. Врачи сказали, что моё тело не может вернуть нормальную температуру. Оставалось совсем немного времени до того момента, как я мог бы потерять сознание, и это был бы конец. Думаю, бог сказал мне завершить этот матч. Он спас меня.



В стандартной ситуации я бы мог сказать резервному рефери продолжить матч за меня, но не сумел этого сделать, потому что никого не слышал. Даже гарнитура стала слишком горячей, я хотел её выбросить», — приводит слова Сиказве Africa News.

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