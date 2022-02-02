Серхио Рамос может пропустить оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос может не сыграть в двухматчевом противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Le Parisien.
По информации источника, причиной пропуска встреч может стать травма икроножной мышцы, которую Рамос получил в преддверии матча 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей» (0:0, 5:6 — по пенальти). Сообщается, что защитник с большой долей вероятности не успеет восстановиться к играм с «Реалом», которые пройдут 15 февраля и 9 марта.
Рамос перешёл во французскую команду летом 2021 года на правах свободного агента. Ранее испанский футболист выступал за мадридский «Реал» и «Севилью». За новую команду Рамос до матча с «Реймсом» принял участие в четырёх встречах, не отметившись голевыми действиями.
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