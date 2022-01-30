Серхио Рамос травмировался на тренировке «ПСЖ». Он пропустит матч 1/8 финала Кубка Франции

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос получил повреждение правой икроножной мышцы на одной из тренировок команды, информирует официальный сайт парижан.
На данный момент травма испанца оценивается как лёгкая, но повторно она будет оценена в середине следующей недели. До этого времени Рамосу противопоказаны тяжёлые физические нагрузки, поэтому Серхио пропустит матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей».
Матч «Пари Сен-Жермен» — «Ницца» состоится завтра, 31 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:15.
35-летний Рамос перешёл во французскую команду летом 2021 года на правах свободного агента. Ранее испанский футболист выступал за мадридский «Реал» и «Севилью». За новую команду Рамос до матча с «Реймсом» принял участие в четырёх встречах, не отметившись голевыми действиями.
Рамос пропустил 23 матча «ПСЖ» из-за травмы берцовой кости и мышечных проблем. Контракт защитника с лидером чемпионата Франции действует ещё 1,5 сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн.
- 30 января 2022
-
17:57
-
17:45
-
17:40
-
17:20
-
17:08
-
17:03
-
16:57
-
16:47
-
16:39
-
16:30
-
16:26
-
16:13
-
16:02
-
15:52
-
15:43
-
15:26
-
15:11
-
15:00
-
14:44
-
14:41
-
14:35
-
14:28
-
14:21
-
14:20
-
14:11
-
14:03
-
13:36
-
13:18
-
13:17
-
12:59
-
12:44
-
12:37
-
12:31
-
12:14
-
11:57