Серхио Рамос травмировался на тренировке «ПСЖ». Он пропустит матч 1/8 финала Кубка Франции

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос получил повреждение правой икроножной мышцы на одной из тренировок команды, информирует официальный сайт парижан.

На данный момент травма испанца оценивается как лёгкая, но повторно она будет оценена в середине следующей недели. До этого времени Рамосу противопоказаны тяжёлые физические нагрузки, поэтому Серхио пропустит матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей».

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Ницца» состоится завтра, 31 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:15.

35-летний Рамос перешёл во французскую команду летом 2021 года на правах свободного агента. Ранее испанский футболист выступал за мадридский «Реал» и «Севилью». За новую команду Рамос до матча с «Реймсом» принял участие в четырёх встречах, не отметившись голевыми действиями.



Рамос пропустил 23 матча «ПСЖ» из-за травмы берцовой кости и мышечных проблем. Контракт защитника с лидером чемпионата Франции действует ещё 1,5 сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн.