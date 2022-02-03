Маурицио Сарри может покинуть «Лацио» из-за разногласий с руководством

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри может покинуть клуб из-за разногласий с руководством, сообщает Football Italia.

По данным источника, Сарри разочарован трансферной работой «Лацио» в январе. В частности, Сарри недоволен трансфером Жовани Кабрала. Сарри и его помощники понятия не имели, кто он такой, и посмотрели некоторые видео с игроком, пока спортивный директор клуба Игли Таре завершал сделку.

Отмечается, что Сарри в ярости от действий клуба и ожидает изменений в процессах принятия решений о трансферах. Сообщалось, что «Лацио» готов предложить Сарри новый двухлетний контракт до 2025 года, но сейчас специалист отложил принятие решения о продлении сотрудничества.

Сарри также сказал, что останется в клубе только в том случае, если Таре уйдёт.

Сарри возглавил «Лацио» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. На данный момент «Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков. От зоны еврокубков команду отделяет одно очко.