Миколенко вернулся к тренировкам в «Эвертоне»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, пропустивший последний матч команды из-за травмы, возобновил тренировки. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Команда, которую недавно возглавил Фрэнк Лэмпард, готовится к матчу Кубка Англии с «Брентфордом».
В среду свою первую тренировку в «Эвертоне» провели новички «ирисок» Деле Алли и Донни ван де Бек. В тренировочном процессе участвовал и 22-летний защитник сборной Украины Виталий Миколенко, пропустивший матч с «Астон Виллой» из-за травмы спины.
До своего повреждения Миколенко успел провести за «Эвертон» две встречи.
Матч четвёртого раунда Кубка Англии между «Эвертоном» и «Брентфордом» пройдет в Ливерпуле 5 февраля.
Киевское «Динамо» объявило о переходе Миколенко в «Эвертон» 1 января.
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