Рашфорд обратился к ван де Беку, перешедшему на правах аренды из «МЮ» в «Эвертон»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд обратился к полузащитнику Донни ван де Беку, перешедшему до конца текущего сезона в аренду в «Эвертон».
«Брат, иди и покажи им то, что ты умеешь», — написал Рашфорд в «Твиттере», сопроводив текст эмодзи.
Ранее стало известно, что «Эвертон» будет выплачивать всю зарплату футболисту за период арендного соглашения, а также заплатит «Манчестер Юнайтед» за саму аренду. Опция выкупа не предусмотрена.
В нынешнем сезоне ван де Бек сыграл в 14 матчах за манчестерскую команду во всех турнирах и отметился только одним голом. Нидерландский полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека действует до июня 2025 года.
«Эвертон» — «Астон Вилла». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:
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