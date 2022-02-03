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Сборная Мексики минимально обыграла Панаму в отборе ЧМ-2022

Сборная Мексики минимально обыграла Панаму в отборе ЧМ-2022
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Завершился матч 11-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Мексики принимала Панаму. Встреча прошла в Мехико (Мексика) на стадионе «Ацтека» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В первом тайме счёт в матче так и не был открыт. На 48-й Рауль Хименес отправил мяч в сетку ворот, но после просмотра VAR рефери отменил гол. Единственный забитый мяч на счету всё того же Хименеса. Форвард реализовал 11-метровый удар на 80-й минуте.

Сборная Мексики не проигрывает уже третий матч подряд. Сборная Панамы терпит второе поражение за последние три матча в отборе.

Мексика занимает третье место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Панама, набрав 17 очков, находится на четвёртом месте.

ЧМ-2022 - Северная Америка. 3-й раунд. 11-й тур
03 февраля 2022, четверг. 06:00 МСК
Мексика
Окончен
1 : 0
Панама
1:0 Хименес – 80' (пен)
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