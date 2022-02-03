Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Ривер Плейт», сообщает в своём «твиттере» известный инсайдер Фабрицио Романо.



По информации источника, у сторон нет интереса к этому трансферу, никто не вёл никаких переговоров. Уругваец согласился остаться в Манчестере до конца сезона. Форвард примет решение о своём будущем только в мае. Нападающему интересно попробовать себя в Ла Лиге.



Действующий контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2022 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 4 млн.



Напомним, Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги форвард принял участие в 10 матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. С 2008 года Кавани вызывается в национальную команду Уругвая.

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