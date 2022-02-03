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Мурад Мусаев: хотел реализовать трансфер Вагнера Лава в «Сабах», но он ушёл в Данию

Мурад Мусаев: хотел реализовать трансфер Вагнера Лава в «Сабах», но он ушёл в Данию
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Главный тренер клуба «Сабах» Мурад Мусаев прокомментировал ничью с «Нефтчи» (1:1) в первом матче 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу, а также поделился мнением о трансферной работе.

«Мы хорошо начали игру, но затем соперник завладел мячом и получил преимущество. После перерыва мы забили, могли забить ещё. Это первая игра сезона, и думаю, обе команды провели хороший матч. Шансы команд по-прежнему 50 на 50.

После перерыва ничего особенно не изменилось, и рано говорить об изменениях. Об этом поговорим в конце сезона. В ближайшие дни усилим состав некоторыми игроками. Зимой трудно найти новых игроков. Очень хотел реализовать трансфер Вагнера, но он ушёл в Данию. Всего просмотрели 100 игроков», — цитирует Мусаева Azerisport.

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