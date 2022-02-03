Денис Адамов: у нас в стране понятно, кто номер один — Игорь Акинфеев

Вратарь «Сочи» Денис Адамов назвал лучшего вратаря в Российской Премьер-Лиге по его мнению.



«Не то что был ярым болельщиком ЦСКА в детстве. Просто в то время не показывали футбол постоянно — только раз в неделю, по воскресеньям самые популярные игры: ЦСКА — «Зенит», ЦСКА — «Спартак» и другие. И я постоянно попадал на ЦСКА, а при этом сам в воротах играл. А у нас в стране понятно, кто номер один — Акинфеев.



Человек столько лет играет. Всегда без замен, столько прошёл, через огонь, воду и медные трубы. Любой футболист России может позавидовать его карьере. Сколько было трудностей, травм! А Игорь выходил из этого закалённый.

Про Акинфеева не надо забывать, особенно в последних играх. Как раз с «Крыльями» выдал сумасшедшую игру. Что он выручит, никто никогда не сомневается», — цитирует Адамова Sport24.