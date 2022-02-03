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Денис Адамов: у нас в стране понятно, кто номер один — Игорь Акинфеев

Денис Адамов: у нас в стране понятно, кто номер один — Игорь Акинфеев
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Вратарь «Сочи» Денис Адамов назвал лучшего вратаря в Российской Премьер-Лиге по его мнению.

«Не то что был ярым болельщиком ЦСКА в детстве. Просто в то время не показывали футбол постоянно — только раз в неделю, по воскресеньям самые популярные игры: ЦСКА — «Зенит», ЦСКА — «Спартак» и другие. И я постоянно попадал на ЦСКА, а при этом сам в воротах играл. А у нас в стране понятно, кто номер один — Акинфеев.

Человек столько лет играет. Всегда без замен, столько прошёл, через огонь, воду и медные трубы. Любой футболист России может позавидовать его карьере. Сколько было трудностей, травм! А Игорь выходил из этого закалённый.

Про Акинфеева не надо забывать, особенно в последних играх. Как раз с «Крыльями» выдал сумасшедшую игру. Что он выручит, никто никогда не сомневается», — цитирует Адамова Sport24.

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