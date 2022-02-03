Сауль — о переходе в «Челси»: нужно было отвлечься от «Атлетико». Я был там с 12 лет

Полузащитник «Челси» Сауль Ньигес, права на которого принадлежат «Атлетико», рассказал о причинах ухода из мадридского клуба.
«Мне нужно было на некоторое время отвлечься от «Атлетико». Я был там с 12 лет, поэтому всё оказывало на меня более сильное влияние. Когда болельщики освистывают тебя, это воздействует на тебя намного сильнее, потому что эти люди – твои люди, и сложные моменты ты переживаешь по-разному.
Это было сложно, и уйти было сложно, но я воспринял это как вызов – конкурировать с лучшими игроками на моей позиции, и я не испытываю никакого страха при этом. Чувствую себя хорошо, и знаю, что если буду в таком состоянии, в котором должен быть, то смогу многое сделать, чтобы помочь «Челси», – цитирует Ньигеса пресс-служба лондонского клуба.
- 3 февраля 2022
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