Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сауль — о переходе в «Челси»: нужно было отвлечься от «Атлетико». Я был там с 12 лет

Сауль — о переходе в «Челси»: нужно было отвлечься от «Атлетико». Я был там с 12 лет
Комментарии

Полузащитник «Челси» Сауль Ньигес, права на которого принадлежат «Атлетико», рассказал о причинах ухода из мадридского клуба.

«Мне нужно было на некоторое время отвлечься от «Атлетико». Я был там с 12 лет, поэтому всё оказывало на меня более сильное влияние. Когда болельщики освистывают тебя, это воздействует на тебя намного сильнее, потому что эти люди – твои люди, и сложные моменты ты переживаешь по-разному.

Это было сложно, и уйти было сложно, но я воспринял это как вызов – конкурировать с лучшими игроками на моей позиции, и я не испытываю никакого страха при этом. Чувствую себя хорошо, и знаю, что если буду в таком состоянии, в котором должен быть, то смогу многое сделать, чтобы помочь «Челси», – цитирует Ньигеса пресс-служба лондонского клуба.

Новость по теме
Тухель: игра с «Тоттенхэмом» стала серьёзным прорывом для Сауля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022