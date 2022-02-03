Мартинс и Николсон вошли в заявку «Спартака» на плей-офф Лиги Европы

Руководство «Спартака» внесло 28 игроков в заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.
В список вошли следующие футболисты:
Вратари: Тимур Акмурзин, Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков и Александр Селихов.
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов.
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Степан Оганесян, Квинси Промес и Наиль Умяров.
Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Александр Соболев и Владислав Шитов.
По сравнению с групповым турниром «Спартак» дозаявил Кристофера Мартинса и Шамара Николсона.
Соперник «Спартака» по 1/8 финала определится по итогам жеребьёвки 25 февраля. Красно-белые проведут первый матч в гостях 10 марта, ответный — дома 17 марта.
- 3 февраля 2022
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