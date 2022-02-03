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Даниил Уткин: было неприятно из-за конфликта с Мусаевым. Я всегда бился за него

Даниил Уткин: было неприятно из-за конфликта с Мусаевым. Я всегда бился за него
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Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин, арендованный у «Краснодара», рассказал о конфликте с бывшим главным тренером «быков» Мурадом Мусаевым.

«Я легко решил уйти из «Краснодара»: не был игроком стартового состава, поэтому понял, что готов к новому вызову. Нужно было что-то менять. Были и варианты, кроме «Ахмата» – команды из топ-5, но клубы не договорились о полноценном трансфере. В итоге выбрал аренду.

Конфликт с Мусаевым во время игры с «Зенитом» — не главная причина ухода. Но мне, конечно, было неприятно. Мусаев тренировал меня почти всю карьеру, я всегда бился за него. Против «Зенита» никогда бы не позволил себе выйти и валять дурака. Возможно, в тот момент у меня действительно не шла игра, меня нужно было встряхнуть. Но показать: «Я в тебя верю». А я после того эпизода только разозлился», — признался Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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