Обамеянг высказался о ситуации с Дембеле в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал ситуацию с нападающим команды Усманом Дембеле, который может покинуть клуб в конце сезона на правах свободного агента.

«Я скажу правду: Усман очень хорошо тренируется. Как его друг я надеюсь, что они с клубом найдут решение», — приводит слова Обамеянга Marca.

Контракт Обамеянга с «Барселоной» рассчитан до июня 2025 года. В договоре прописана сумма отступных — € 100 млн. Ранее «Арсенал» сообщил, что расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию сторон. Соответственно, форвард присоединился к каталонцам на правах свободного агента.



Напомним, контракт Дембеле истекает ближайшим летом. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов. Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта. Главный тренер каталонцев Хави ранее заявил, что либо Усман продлит контракт, либо не будет играть.



В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.

«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:

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