Лишь «Бавария» набрала больше очков в Бундеслиге, чем «Лейпциг» после назначения Тедеско

«РБ Лейпциг» под руководством главного тренера Доменико Тедеско набрал 13 очков в шести матчах немецкой Бундеслиги. Это лучший результат в лиге с момента назначения 36-летнего специалиста после «Баварии». Об этом сообщает Opta The Analyst в «Твиттере».

Напомним, Доменико Тедеско был назначен главным тренером «РБ Лейпциг» 9 декабря 2021 года. Под его руководством команда обыграла в чемпионате Германии «Боруссию» Мёнхенгладбах, «Майнц», «Штутгарт» и «Вольфсбург». Также «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Аугсбургом» и проиграл «Арминии».



После 20 матчей Бундеслиги «РБ Лейпциг» занимает в турнирной таблице шестое место, набрав 31 очко.



Напомним, с октября 2019-го по май 2021 года Доменико Тедеско был главным тренером московского «Спартака».