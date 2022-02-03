Лишь «Бавария» набрала больше очков в Бундеслиге, чем «Лейпциг» после назначения Тедеско
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«РБ Лейпциг» под руководством главного тренера Доменико Тедеско набрал 13 очков в шести матчах немецкой Бундеслиги. Это лучший результат в лиге с момента назначения 36-летнего специалиста после «Баварии». Об этом сообщает Opta The Analyst в «Твиттере».
Напомним, Доменико Тедеско был назначен главным тренером «РБ Лейпциг» 9 декабря 2021 года. Под его руководством команда обыграла в чемпионате Германии «Боруссию» Мёнхенгладбах, «Майнц», «Штутгарт» и «Вольфсбург». Также «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Аугсбургом» и проиграл «Арминии».
После 20 матчей Бундеслиги «РБ Лейпциг» занимает в турнирной таблице шестое место, набрав 31 очко.
Напомним, с октября 2019-го по май 2021 года Доменико Тедеско был главным тренером московского «Спартака».
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