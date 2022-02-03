Конте хочет летом усилить оборону «Тоттенхэма». Бастони, Ботман и Гвардиол — кандидаты

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте хочет во время летнего трансферного окна усилить линию обороны «шпор», сообщает The Telegraph.
По информации источника, в списке потенциальных кандидатов на усиление защитной линии лондонцев находятся Свен Ботман из «Лилля», Алессандро Бастони, выступающий за «Интер», и Йошко Гвардиол, защищающий цвета «РБ Лейпциг». Отмечается, что за Ботманом следят «Ньюкасл Юнайтед» и «Милан».
После 20 сыгранных туров в английской Премьер-лиге сезона-2021/2022 «Тоттенхэм» располагается на 7-м месте в турнирной таблице. «Шпоры» имеют в своём активе 36 очков. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», который за 23 матча набрал 57 очков.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:
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