Стив Брюс возглавил «Вест Бромвич»
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Бывший главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс возглавил «Вест Бромвич». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Специалист заключил контракт до лета 2023 года. Бывший главный тренер клуба Валерьен Исмаэль руководил командой с июня 2021 года. Под его руководством команда выиграла только 12 матчей из 31. Помощник главного тренера Адам Мюррей также покинул клуб.
На данный момент «Вест Бромвич» выступает в Чемпионшипе. Команда занимает шестое место, имея в своём активе 45 очков.
Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). «Ньюкасл» в 21 матче набрал 15 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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