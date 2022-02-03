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«Бетис» разгромил на выезде «Реал Сосьедад» и вышел в полуфинал Кубка Испании

«Бетис» разгромил на выезде «Реал Сосьедад» и вышел в полуфинал Кубка Испании
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Сегодня, 3 февраля, на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 1/4 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» принимал «Бетис». Гости одержали разгромную победу – 4:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился форвард Хуанми, ему ассистировал Вильям Карвалью. На 57-й минуте Хуанми оформил дубль, голевой пас на счету Алекса Морено.

На 83-й минуте нападающий Виллиан Жозе реализовал пенальти в ворота «Реала Сосьедад». На 87-й минуте забил форвард «Бетиса» Айтор Руибаль, результативную передачу сделал Виктор Руис.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хуан Мунуэра. Ему помогали ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный рефери – Иван Муньос Перес.

Таким образом, «Бетис» вышел в полуфинал Кубка Испании, а «Реал Сосьедад» завершил участие в турнире.

Кубок Испании. 1/4 финала
03 февраля 2022, четверг. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 4
Бетис
Севилья
0:1 Хуанми – 12'   0:2 Хуанми – 57'   0:3 Виллиан Жозе – 83' (пен)   0:4 Руибаль – 87'
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