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Сборная Египта стала финалистом Кубка Африки, победив в серии пенальти Камерун

Сборная Египта стала финалистом Кубка Африки, победив в серии пенальти Камерун
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Сегодня, 4 февраля, завершился второй полуфинальный матч Кубка Африки между сборными Камеруна и Египта. Команды играли на стадионе «Пауля Бийя» в Яунде (Камерун). Противостояние завершилось со счётом 0:0 в основное время. Однако в серии пенальти сильнее оказалась команда из Египта.

Египтяне победили в серии со счётом 3:1. Благодаря этой победе национальная команда Египта примет участие в финале Кубка африканских наций.

Ранее сборная Сенегала вышла в финал Кубка африканских наций, а Буркина-Фасо сыграет в матче за 3-е место с национальной командой Камеруна. Соперником Сенегала по финалу стал Египет. Действующий победитель турнира — сборная Алжира, которая на этом турнире не смогла выйти в 1/8 финала.

Кубок африканских наций. 1/2 финала
03 февраля 2022, четверг. 22:00 МСК
Камерун
Окончен
0 : 0
1 : 3
Египет
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