Сборная Египта стала финалистом Кубка Африки, победив в серии пенальти Камерун

Сегодня, 4 февраля, завершился второй полуфинальный матч Кубка Африки между сборными Камеруна и Египта. Команды играли на стадионе «Пауля Бийя» в Яунде (Камерун). Противостояние завершилось со счётом 0:0 в основное время. Однако в серии пенальти сильнее оказалась команда из Египта.

Египтяне победили в серии со счётом 3:1. Благодаря этой победе национальная команда Египта примет участие в финале Кубка африканских наций.

Ранее сборная Сенегала вышла в финал Кубка африканских наций, а Буркина-Фасо сыграет в матче за 3-е место с национальной командой Камеруна. Соперником Сенегала по финалу стал Египет. Действующий победитель турнира — сборная Алжира, которая на этом турнире не смогла выйти в 1/8 финала.