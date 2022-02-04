В финале Кубка Африки сыграют сборные Сенегала и Египта

После того как в Яунде (Камерун) на стадионе «Пауло Бийя» состоялся второй матч полуфинальной стадии Кубка африканских наций, в котором Египет победил Камерун в серии пенальти – 0:0 (4:3 пен.), определились все финалисты турнира.

В финале Кубка Африки между собой сыграют сборные Сенегала и Египта. Встреча состоится в Яунде на стадионе «Пауло Бийя» в воскресенье, 6 февраля. Начало матча – в 22:00 мск.

Ранее в субботу, 5 февраля, в Яунде на стадионе «Стад Ахмаду Ахиджо» состоится матч за 3-е место, в котором Буркина-Фасо примет Камерун. Начало игры – в 22:00 мск.

Напомним, действующий победитель соревнований — сборная Алжира, которая на этом турнире не смогла выйти в 1/8 финала.