В финале Кубка Африки сыграют сборные Сенегала и Египта
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После того как в Яунде (Камерун) на стадионе «Пауло Бийя» состоялся второй матч полуфинальной стадии Кубка африканских наций, в котором Египет победил Камерун в серии пенальти – 0:0 (4:3 пен.), определились все финалисты турнира.
В финале Кубка Африки между собой сыграют сборные Сенегала и Египта. Встреча состоится в Яунде на стадионе «Пауло Бийя» в воскресенье, 6 февраля. Начало матча – в 22:00 мск.
Ранее в субботу, 5 февраля, в Яунде на стадионе «Стад Ахмаду Ахиджо» состоится матч за 3-е место, в котором Буркина-Фасо примет Камерун. Начало игры – в 22:00 мск.
Напомним, действующий победитель соревнований — сборная Алжира, которая на этом турнире не смогла выйти в 1/8 финала.
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