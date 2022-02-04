Марселино: победы над «Барсой» и «Реалом» не означают, что «Атлетик» дойдёт до финала

56-летний главный тренер «Атлетика» из Бильбао Марселино Гарсия Тораль высказался о победе над мадридским «Реалом» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Испании.
«Очень счастлив, горжусь работой игроков и поддержкой болельщиков. Очень трудно выбить последовательно «Барсу» и «Реал», при этом в то же время нам ещё предстоит пройти долгий путь. Устранение двух великих клубов не означает, что это приведёт нас к финалу.
Особая ночь снова стала волшебной. Пока в январе я не хочу ставить никакие цели для «Атлетика». Мы можем насладиться результатом, которого добились благодаря работе игроков, но впереди есть игра в Примере с «Эспаньолом», к которой мы должны быть готовы, чтобы победить, благодаря чему сможем расположиться выше в турнирной таблице», — приводит слова Марселино AS.
- 4 февраля 2022
-
04:23
-
04:18
-
03:27
-
03:05
-
02:48
-
02:31
-
02:17
-
01:49
-
01:29
-
01:13
-
00:58
-
00:54
-
00:46
-
00:45
-
00:31
-
00:20
-
00:15
-
00:14
-
00:04
-
00:04
- 3 февраля 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:52
-
23:45
-
23:38
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
23:00
-
22:59
-
22:53
-
22:53
-
22:44
-
22:39
-
22:35