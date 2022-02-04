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Марселино: победы над «Барсой» и «Реалом» не означают, что «Атлетик» дойдёт до финала

Марселино: победы над «Барсой» и «Реалом» не означают, что «Атлетик» дойдёт до финала
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56-летний главный тренер «Атлетика» из Бильбао Марселино Гарсия Тораль высказался о победе над мадридским «Реалом» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Очень счастлив, горжусь работой игроков и поддержкой болельщиков. Очень трудно выбить последовательно «Барсу» и «Реал», при этом в то же время нам ещё предстоит пройти долгий путь. Устранение двух великих клубов не означает, что это приведёт нас к финалу.

Особая ночь снова стала волшебной. Пока в январе я не хочу ставить никакие цели для «Атлетика». Мы можем насладиться результатом, которого добились благодаря работе игроков, но впереди есть игра в Примере с «Эспаньолом», к которой мы должны быть готовы, чтобы победить, благодаря чему сможем расположиться выше в турнирной таблице», — приводит слова Марселино AS.

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