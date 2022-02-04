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«Спартак» не может ждать полного восстановления от травмы». Каттани — об уходе Понсе

«Спартак» не может ждать полного восстановления от травмы». Каттани — об уходе Понсе
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал об уходе нападающего Эсекьеля Понсе в «Эльче».

«Понсе – фантастический парень. Он был первым из игроков, с кем я поговорил, приехав в Москву. Он сам попросил о встрече, понимал свою ситуацию. Проблема в том, что Понсе нужно было восстановиться от травмы, полученной ещё в сентябре, и играть. «Спартак» же со своей стороны не может ждать до полного восстановления игрока от травмы. Нам нужно двигаться вперёд, навёрстывать упущенное. Я переживал, что, если бы он остался в Москве на вторую часть сезона, у него бы просто не было возможности получать игровую практику, снова набрать ту форму, что была до травмы.

Понсе – отличный футболист. И вариантов его трудоустройства было много. Но почти все клубы, искавшие себе форварда, были примерно в тех же условиях: они не могли ждать его полного восстановления. «Эльче» же решился взять игрока сейчас. Сумма выкупа составляет € 4 млн. При определённом проценте проведённых им матчей – опция выкупа станет обязательной.

Почему не могли ждать? Контракт Понсе заканчивается в 2023 году, так что летом мы могли получить нападающего, пропустившего большую часть сезона, соглашение которого действовало бы всего год. Попытайся мы продать его летом – вряд ли бы удалось получить достаточно хорошие деньги. Между риском оказаться в подобной ситуации и возможностью получить что-то сейчас мы выбрали второй вариант. Надеюсь, он сможет набрать оптимальные кондиции», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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