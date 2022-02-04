Воспитанник ЦСКА Никита Чернов подписал контракт со «Спартаком»

Воспитанник ЦСКА защитник Никита Чернов, который выступает за «Крылья Советов», подписал контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба красно-белых.
Футболист присоединится к команде летом. До 31 мая 26-летний центральный защитник продолжит выступать за «Крылья Советов», после чего вступит в силу его контракт со «Спартаком», рассчитанный до 2026 года.
Чернов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищал с 2014 года. В сезоне-2016/2017 игрок на правах аренды выступал за «Балтику», а кампанию-2017/2018 провёл в «Урале». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний защитник провёл за «Крылья Советов» 14 матчей, в которых забил один гол. Кроме того, Никита привлекался в сборные России разных возрастов. В 2015 году он провёл два матча за главную национальную команду при Фабио Капелло.
- 4 февраля 2022
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