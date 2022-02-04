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В «Крыльях Советов» отреагировали на подписание Черновым контракта со «Спартаком»

В «Крыльях Советов» отреагировали на подписание Черновым контракта со «Спартаком»
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на переход Никиты Чернова в «Спартак».

«У Никиты контракт с «Крыльями» до конца этого сезона. Мы ему делали несколько предложений, начиная с осени. Делали и максимальное предложение, которое на данный момент можем себе позволить. Никита выбрал другой вариант продолжения карьеры.

Когда мы с ним разговаривали, была уверенность, что договоримся. Но, к сожалению, пока не можем конкурировать в этом плане с такими клубами, как «Спартак» и «Зенит», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Футболист присоединится к «Спартаку» летом. До 31 мая 26-летний центральный защитник продолжит выступать за «Крылья Советов», после чего вступит в силу его контракт со «Спартаком», рассчитанный до 2026 года.

Чернов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищал с 2014 года. В сезоне-2016/2017 игрок на правах аренды выступал за «Балтику», а кампанию-2017/2018 провёл в «Урале». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний защитник провёл за «Крылья Советов» 14 матчей, в которых забил один гол. Кроме того, Никита привлекался в сборные России разных возрастов. В 2015 году он провёл два матча за главную национальную команду при Фабио Капелло.

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