Стали известны условия перехода Рэмси в «Рейнджерс»

Стали известны условия аренды полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмси в «Рейнджерс». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, у шотландского клуба не будет официальной опции выкупа игрока. Однако у «Рейнджерс» будет приоритетная возможность в случае заключения постоянного договора с футболистом.

Ранее Рэмси отклонил предложения от «Ньюкасла», «Кристал Пэлас» и «Бёрнли». Аарон стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Также он выступал за лондонский «Арсенал», «Кардифф» и «Ноттингем Форест». Контракт полузащитника истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аарона Рэмси в € 5 млн.



«Рейнджерс» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии после 23 матчей.