Игрок «Ньюкасла» Айзак Хэйден может перейти в «Спартак» или «Локомотив»
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Полузащитник «Ньюкасла» Айзак Хэйден может перейти в один из клубов Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Teamtalk.
По информации источника, в приобретении английского игрока заинтересованы столичные «Спартак», «Локомотив» и «Сочи». Британский хавбек не был внесён в заявку «сорок» на оставшуюся часть сезона. Также Хэйден может перейти в «Славию» или «Базель». «Галатасарай» тоже хочет видеть игрока в составе.
В сезоне-2021/2022 Айзак Хэйден провёл 14 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился одним забитым мячом. Также игрок получил 5 жёлтых карточек.
«Спартак» занял 20-е место среди всех клубов мира по тратам в зимнее трансферное окно. Красно-белые потратили на новых футболистов € 14 млн.
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