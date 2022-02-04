Игрок «Ньюкасла» Айзак Хэйден может перейти в «Спартак» или «Локомотив»

Полузащитник «Ньюкасла» Айзак Хэйден может перейти в один из клубов Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Teamtalk.

По информации источника, в приобретении английского игрока заинтересованы столичные «Спартак», «Локомотив» и «Сочи». Британский хавбек не был внесён в заявку «сорок» на оставшуюся часть сезона. Также Хэйден может перейти в «Славию» или «Базель». «Галатасарай» тоже хочет видеть игрока в составе.

В сезоне-2021/2022 Айзак Хэйден провёл 14 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился одним забитым мячом. Также игрок получил 5 жёлтых карточек.

«Спартак» занял 20-е место среди всех клубов мира по тратам в зимнее трансферное окно. Красно-белые потратили на новых футболистов € 14 млн.