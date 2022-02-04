Вратарь «Манчестер Юнайтед» Хендерсон будет настаивать на уходе летом

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дэн Хендерсон намерен покинуть английскую команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, 24-летний Хендерсон в январе хотел уйти в аренду, но не смог этого сделать. Хендерсон хочет найти команду, в которой будет получать больше игрового времени. В «Манчестер Юнайтед» вратарь является сменщиком испанца Давида де Хеа.



В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие в двух матчах за основную команду манкунианцев, в которых пропустил два гола. Контракт вратаря истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 18 млн.

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