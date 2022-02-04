Вратарь «Манчестер Юнайтед» Хендерсон будет настаивать на уходе летом

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дэн Хендерсон намерен покинуть английскую команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Manchester Evening News.
По сведениям источника, 24-летний Хендерсон в январе хотел уйти в аренду, но не смог этого сделать. Хендерсон хочет найти команду, в которой будет получать больше игрового времени. В «Манчестер Юнайтед» вратарь является сменщиком испанца Давида де Хеа.
В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие в двух матчах за основную команду манкунианцев, в которых пропустил два гола. Контракт вратаря истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 18 млн.
«МЮ» в добавленное время вырвал победу у «Вест Хэма»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 4 февраля 2022
-
21:05
-
20:59
-
20:49
-
20:21
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:49
-
18:33
-
18:22
-
18:17
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:43
-
17:39
-
17:31
-
17:23
-
17:19
-
16:53
-
16:52
-
16:43
-
16:39
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:35
-
15:29