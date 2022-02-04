И.о. президента «Сан-Лоренсо» рассказал о переговорах с ЦСКА по трансферу Гайча

Исполняющий обязанности президента «Сан-Лоренсо» Орасио Арресейгор сообщил, что футболист ЦСКА Адольфо Гайч вряд ли вернётся в аргентинский клуб.
«Переговоры идут тяжело, Гайч вряд ли снова окажется в «Сан-Лоренсо». Он требует большую зарплату. В данной ситуации всё зависит не от нас, а от ЦСКА. Он хочет вернуться, но мы не можем позволить себе такие расходы», — цитирует Арресейгору Ole.
Напомним, Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В январе 2021 года форвард отправился в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах нападающий забил два гола. В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины. Затем нападающий перешёл в «Уэску» на правах аренды. Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.
- 4 февраля 2022
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