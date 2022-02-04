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«Лион» разрешил Шакири вести переговоры о своём переходе в клуб МЛС

«Лион» разрешил Шакири вести переговоры о своём переходе в клуб МЛС
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Руководство французского «Лиона» и главный тренер команды Петер Бош разрешили нападающему Шердану Шакири вести переговоры с клубом МЛС в рамках будущего перехода швейцарского футболиста. Об этом сообщает пресс-служба французской команды на официальном сайте.

30-летний Шакири пропустил тренировку и не вошёл в заявку команды на матч 23-го тура французской Лиги 1 с «Монако». Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», Шакири станет игроком «Чикаго Файр».

Шакири в 16 матчах текущего сезона забил гол и отдал три голевые передачи. Контракт нападающего с французским клубом истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость швейцарского футболиста в € 8 млн. Ранее Шакири выступал в составе английских «Ливерпуля» и «Сток Сити», а также итальянского «Интера» и немецкой «Баварии». Начинал карьеру игрок в составе швейцарского «Базеля».

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