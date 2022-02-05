Тухель обещает дать шанс Кенеди: он не играл за «Челси» более четырёх лет

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель оценил перспективы бразильского полузащитника Роберта Кенеди, который вернулся в расположение команды после более четырёх лет выступлений за другие клубы на правах аренды.



«Он начинает всё с чистого листа. И он это понимает. Я знаю его много лет. Я следил за ним, когда он начинал в «Челси», я следил за ним, когда он играл за «Ньюкасл». Он производил очень сильное впечатление в начале карьеры.



Он немного потерялся потом, возможно, он не реализовал свои мечты, или чьи-то требования оказали на него влияние. Но такова жизнь. Теперь у него есть второй и даже третий шанс. Речь не о прошлом, не о том, что случилось или не случилось.



Мы должны вывести его на пик формы, и ему требуется игровое время. Ему предстоит заслужить своё место, но он уже член команды. Это приятный парень, очень талантливый, посмотрим, как он себя проявит и как он справится. Это серьёзная возможность для него, и я очень рад предоставить ему её, помочь ему полностью раскрыть себя.



Он очень талантлив, в этом никто не сомневался, и теперь это вопрос настроя и психологии, чтобы он мог воспользоваться возможностью. Он будет сражаться за своё место, надеюсь, другие ему тоже не уступят и не отдадут свои места без боя. В итоге всё зависит от схемы, которую мы используем, но позиция вингбека для него идеальна», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».



В «Челси» Роберт Кенеди перешёл в 2015 году из «Флуминенсе». С 2016 года клуб постоянно отдавал футболиста в аренду. Он набирался опыта в «Уотфорде», дважды – в «Ньюкасл Юнайтед», испанских «Хетафе» и «Гранаде», а также в бразильском «Фламенго», из аренды в который 25-летнего полузащитника досрочно вернули в январе после травмы, полученной Беном Чилуэллом.

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