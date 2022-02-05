Фердинанд — о засчитанном после игры рукой голе в ворота «МЮ»: в чём смысл VAR?
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал эпизод с голом «Мидлсбро» в матче 1/16 Кубка Англии.
Напомним, во время голевой атаки мяч попал в руку футболисту «Мидлсбро» Дункану Уотмору. Главный арбитр встречи проанализировал эпизод с помощью VAR и решил засчитать забитый мяч.
«В чём смысл VAR? Люди говорят, что это произошло «случайно». Это будут длинные выходные. Поздравляю «Мидлсбро». У вас хороший тренер!» — написал Фердинанд на своей странице в «Твиттере».
Напомним, встреча завершилась победой «Мидлсбро» в серии пенальти (1:1, 8:7 — по пенальти). Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финальном матче прошлого года обыграл «Челси» со счётом 1:0.
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