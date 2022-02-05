Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

38-летний форвард Карлос Тевес может стать игроком клуба МЛС

38-летний форвард Карлос Тевес может стать игроком клуба МЛС
Комментарии

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес может продолжить карьеру в МЛС, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, в услугах 38-летнего футболиста заинтересован «Ди-Си Юнайтед». Руководство клуба МЛС предложило Тевесу контракт, рассчитанный до конца сезона 2022 года.

Последним клубом Тевеса был «Бока Хуниорс», который форвард покинул в 2021 году. Ранее аргентинский футболист выступал за «Коринтианс», «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и другие команды.

Напомним, новый сезон в МЛС начнётся 26 февраля. В матче 1-го тура розыгрыша турнира 2022 года «Ди-Си Юнайтед» сыграет с клубом «Шарлотт». Встреча пройдёт 27 февраля.

Новость по теме
Тевес ответил, кого бы он выбрал — Месси или Марадону
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022