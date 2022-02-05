38-летний форвард Карлос Тевес может стать игроком клуба МЛС

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес может продолжить карьеру в МЛС, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, в услугах 38-летнего футболиста заинтересован «Ди-Си Юнайтед». Руководство клуба МЛС предложило Тевесу контракт, рассчитанный до конца сезона 2022 года.



Последним клубом Тевеса был «Бока Хуниорс», который форвард покинул в 2021 году. Ранее аргентинский футболист выступал за «Коринтианс», «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и другие команды.



Напомним, новый сезон в МЛС начнётся 26 февраля. В матче 1-го тура розыгрыша турнира 2022 года «Ди-Си Юнайтед» сыграет с клубом «Шарлотт». Встреча пройдёт 27 февраля.

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