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Гвардиола: обязательно поговорим с Зинченко об Украине. Подобные вещи угнетают

Гвардиола: обязательно поговорим с Зинченко об Украине. Подобные вещи угнетают
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что украинский полузащитник Александр Зинченко сможет выступить в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Фулхэмом».

«Да, Зинченко может сыграть с «Фулхэмом». Мы обязательно поговорим об Украине, но не сейчас, потому что мы провели вместе всего три или четыре дня. До этого у Зинченко была травма, мы сосредоточились на этом. Тот факт, что подобные вещи происходят в ХХI веке, угнетает. Это трудно принять. Я поговорю с Александром, он знает ситуацию гораздо лучше меня», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

Матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Фулхэм» состоится сегодня, 5 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало встречи — в 18:00 мск.

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