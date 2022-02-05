Гвардиола: обязательно поговорим с Зинченко об Украине. Подобные вещи угнетают
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что украинский полузащитник Александр Зинченко сможет выступить в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Фулхэмом».
«Да, Зинченко может сыграть с «Фулхэмом». Мы обязательно поговорим об Украине, но не сейчас, потому что мы провели вместе всего три или четыре дня. До этого у Зинченко была травма, мы сосредоточились на этом. Тот факт, что подобные вещи происходят в ХХI веке, угнетает. Это трудно принять. Я поговорю с Александром, он знает ситуацию гораздо лучше меня», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».
Матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Фулхэм» состоится сегодня, 5 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало встречи — в 18:00 мск.
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