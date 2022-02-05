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В Турции стартовал учебно-тренировочный сбор судей РПЛ

В Турции стартовал учебно-тренировочный сбор судей РПЛ
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В Турции стартовал учебно-тренировочный сбор судей Российской Премьер-Лиги. На протяжении полутора недель арбитры будут тренироваться на поле, изучать теорию, разбирать спорные моменты и практиковаться в контрольных матчах.

В первый полноценный день сборов судьи прошли фитнес-тестирование. Главным арбитрам требовалось выполнить два забега на 40 метров и SDS-тест, помощникам судей — дважды пройти CODA-тест, выполнить два забега на 30 метров и ARIET-тест.

Наравне с мужчинами нормативы по физической подготовке успешно сдала Анастасия Пустовойтова, входящая в список судей ФНЛ-1.

Учебно-тренировочный сбор продлится до 14 февраля. Его участников ожидают тренировки на поле, теоретические занятия, отработка спорных моментов и практическое судейство. Кроме того, судьи пройдут дистанционные тесты на стрессоустойчивость, поведение в конфликтных ситуациях, диагностику защитных механизмов и определение профессионального соотношения.

Ожидается, что в ходе сбора к группе присоединятся ещё шесть арбитров, которые не смогли приехать к началу из-за заболеваний.

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