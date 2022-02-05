Томас Тухель заразился коронавирусом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба лондонского клуба. 48-летний специалист отправился на карантин. Ожидается, что он вновь присоединится к команде не раньше конца следующей недели.



Ранее стало известно, что полузащитнику Кристиану Пулишичу, который в конце этой недели вернулся из сборной США, тренерский штаб «Челси» решил предоставить несколько выходных. Нападающий помог своей сборной обыграть Гондурас (3:0) в отборочном матче чемпионата мира, забив один из голов.



Немецкий специалист возглавил лондонцев 26 января 2021 года. При Тухеле «Челси» обыграл 27 соперников из 31 и оформил убедительный показатель побед (59,7 процента). Тухель стал первым тренером в истории «Челси», который привёл команду к финалу Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка лиги, сообщает официальный сайт клуба.

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