Экс-хавбек «Крыльев Советов» Кабутов стал игроком «Уфы»

«Уфа» объявила о заключении контракта с полузащитником Дмитрием Кабутовым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022 с возможностью продления сотрудничества.

«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Дмитрия с подписанием контракта, желаем больших успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» — говорится в сообщении пресс-службы уфимской команды.

Кабутов перешёл в «Крылья» в июле 2019 года. За это время он провёл в составе самарской команды 83 матча, забил 2 гола и отдал 20 результативных передач. В прошлом сезоне Футбольной национальной лиги Дмитрий стал лучшим ассистентом первенства. Хавбек покинул клуб 2 февраля.

«Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги после 18 туров, набрав 16 очков.