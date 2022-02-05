Экс-хавбек «Крыльев Советов» Кабутов стал игроком «Уфы»
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«Уфа» объявила о заключении контракта с полузащитником Дмитрием Кабутовым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022 с возможностью продления сотрудничества.
«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Дмитрия с подписанием контракта, желаем больших успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» — говорится в сообщении пресс-службы уфимской команды.
Кабутов перешёл в «Крылья» в июле 2019 года. За это время он провёл в составе самарской команды 83 матча, забил 2 гола и отдал 20 результативных передач. В прошлом сезоне Футбольной национальной лиги Дмитрий стал лучшим ассистентом первенства. Хавбек покинул клуб 2 февраля.
«Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги после 18 туров, набрав 16 очков.
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