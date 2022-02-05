Едвай: в игре «Локомотива» можно заметить изменения. Мы прибавили во многих компонентах
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Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался о команде после товарищеского матча с «Мальмё» (1:1).
«Можно заметить изменения, если сравнивать с играми, которые были более 10 дней назад. Мы прибавили во многих компонентах: начало атаки, прессинг, завершение, скоростная работа. У тренера сейчас достаточно много времени, чтобы внедрить свои идеи, показать и рассказать нам, что он хочет видеть от команды», — приводит слова хорватского футболиста пресс-служба московской команды в «Твиттере».
26-летний Едвай стал игроком «Локомотива» летом прошлого года, перейдя из немецкого «Байера» за € 4 млн. В нынешнем сезоне защитник забил один гол в 11 матчах Российской Премьер-лиги. Также на его счету пять матчей в Лиге Европы без результативных действий.
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