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Помощник Карпина рассказал, как Семак отреагировал на уход Азмуна в «Байер»

Помощник Карпина рассказал, как Семак отреагировал на уход Азмуна в «Байер»
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Тренер сборной России Виктор Онопко, посетивший сбор «Зенита» в португальском Лагуше, прокомментировал уход форварда петербургской команды Сердара Азмуна в «Байер».

«Сильно ли огорчил Семака уход Азмуна? Вряд ли такой поворот событий мог его порадовать. Для «Зенита» это потеря, а для тренера — поиск нового варианта в атаке. Но футбол непредсказуем, и ты всегда должен быть готов к таким неожиданностям. Теперь вот взяли Сергеева, купили Алберто, есть ещё Мостовой с Ерохиным. Словом, всё не безнадёжно, хотя и непросто. И Семак прямо говорит, что сейчас для него задача номер один — сбалансировать состав, в который попадут только те, кто выдержит конкуренцию в борьбе за место в нём», — цитирует Онопко «Спорт-экспресс».

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