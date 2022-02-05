Мальдини: Ибрагимович хочет продолжить карьеру
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что нападающий команды Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру.
«Златан знает, чего хочет. Он знает, каким может быть его возможный новый контракт с «Миланом». Если он не захочет продолжать играть, то первым скажет об этом.
Его идея заключается в том, чтобы продолжить карьеру. Ибрагимович никогда не будет абузой для этой команды, он всегда будет ценным ресурсом», — приводит слова Мальдини Tuttomercatoweb.
40-летний Ибрагимович в 15 матчах текущего сезона итальянской Серии А забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету участие в четырех матчах Лиги чемпионов без результативных действий.
Контракт шведского нападающего истекает в конце нынешнего сезона.
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