Мальдини: Ибрагимович хочет продолжить карьеру

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что нападающий команды Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру.



«Златан знает, чего хочет. Он знает, каким может быть его возможный новый контракт с «Миланом». Если он не захочет продолжать играть, то первым скажет об этом.

Его идея заключается в том, чтобы продолжить карьеру. Ибрагимович никогда не будет абузой для этой команды, он всегда будет ценным ресурсом», — приводит слова Мальдини Tuttomercatoweb.

40-летний Ибрагимович в 15 матчах текущего сезона итальянской Серии А забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету участие в четырех матчах Лиги чемпионов без результативных действий.



Контракт шведского нападающего истекает в конце нынешнего сезона.