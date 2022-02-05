Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» принимал «Хартлпул Юнайтед». Хозяева одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился защитник «орлов» Марк Гехи, ему ассистировал Майкл Олисе. На 22-й минуте забил сам Олисе, голевой пас на счету Конора Галлахера.



В другом матче 1/16 финала Кубка Англии «Саутгемптон» на поле домашнего стадиона «Сент-Мэри» принимал «Ковентри Сити». Хозяева победили со счётом 2:1.



На 22-й минуте форвард гостей Виктор Дьёкереш вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал Бен Шиф. На 63-й минуте полузащитник «святых» Стюарт Армстронг забил ответный мяч, результативный пас сделал Янн Валери.



В основное время команды не сумели выявить победителя. На 112-й минуте защитник «Саутгемптона» Кайл Уолкер-Питерс нанёс результативный удар, ему ассистировал Армандо Броя.



Таким образом, «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» вышли в 1/8 финала Кубка Англии, а «Хартлпул Юнайтед» и «Ковентри Сити» завершили участие в турнире.