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«Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» вышли в 1/8 финала Кубка Англии

«Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» вышли в 1/8 финала Кубка Англии
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Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» принимал «Хартлпул Юнайтед». Хозяева одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 4-й минуте отличился защитник «орлов» Марк Гехи, ему ассистировал Майкл Олисе. На 22-й минуте забил сам Олисе, голевой пас на счету Конора Галлахера.

В другом матче 1/16 финала Кубка Англии «Саутгемптон» на поле домашнего стадиона «Сент-Мэри» принимал «Ковентри Сити». Хозяева победили со счётом 2:1.

На 22-й минуте форвард гостей Виктор Дьёкереш вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал Бен Шиф. На 63-й минуте полузащитник «святых» Стюарт Армстронг забил ответный мяч, результативный пас сделал Янн Валери.

В основное время команды не сумели выявить победителя. На 112-й минуте защитник «Саутгемптона» Кайл Уолкер-Питерс нанёс результативный удар, ему ассистировал Армандо Броя.

Таким образом, «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» вышли в 1/8 финала Кубка Англии, а «Хартлпул Юнайтед» и «Ковентри Сити» завершили участие в турнире.

Кубок Англии. 1/16 финала
05 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 0
Хартлпул Юнайтед
Хартлпул
1:0 Гехи – 4'   2:0 Олисе – 22'
Кубок Англии. 1/16 финала
05 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 1
ДВ
Ковентри Сити
Ковентри
0:1 Дьёкереш – 22'   1:1 Армстронг – 63'   2:1 Уолкер-Питерс – 112'
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