Хави высказался о победе над мадридским «Атлетико»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о победе в матче 23-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (4:2).



«До того как Алвес был удалён, всё шло прекрасно. Затем нам пришлось немного отступить. Но первые 60 минут это была та «Барса», которую мы все хотим видеть. После удаления мы не сломались, хорошо защищались и с трудностями не сталкивались.



Симеоне понимает футбол по-другому, поэтому у нас есть разногласия. Но это не критика в его адрес. Он великий тренер, много чего выиграл, а я новичок. Я его очень уважаю.



Мы должны быть скромными. Это важная победа, против чемпионов, плюс учитывая то, что мы уступали по ходу встречи. Первые 60 минут мы провели очень хорошо, но нельзя останавливаться на достигнутом, нужно идти дальше», — цитирует Хави Marca.

Гави выводит «Барсу» вперёд:

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