«Ливерпуль» намерен подписать полузащитника «Барселоны»

«Ливерпуль» рассчитывает в ближайшее время подписать полузащитника «Барселоны» Гави, который отклонил первое предложение испанской команды о продлении контракта. Об этом сообщает Daily Express.

Ранее сообщалось, что предложенные «Барселоной» условия не соответствуют требованиям 17-летнего полузащитника. Клубу придётся предложить Гави большую зарплату, чтобы он подписал новое соглашение. Приоритет Гави — остаться в команде, поэтому в ближайшее время стороны вновь проведут переговоры.



17-летний Гави в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов, забив два гола и отдав три голевые передачи. Контракт полузащитника с «Барселоной» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 40 млн.

«Барселона» — «Атлетико М». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 23-й тур:

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