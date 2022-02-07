Уткин: слово «проблема» Черчесов запретил с первого дня, а оправдывается им уже в 3-й раз

Спортивный комментатор Василий Уткин оценил послематчевый комментарий тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Черчесов снова проиграл с «Ференцварошем». Ничего, бывает. Им ковид сборы скомкал, рано судить.

Но интервью после матча: «Первый пропущенный нами гол оказал решающее влияние на игру и результат. Проблема была ещё в том, что мы играли слишком медленно». Напомним, что слово «проблема» Станислав запретил с первого дня в Венгрии. А оправдывается им уже в третий, кажется, раз. Что это? Старость, деменция?» — написал Уткин в своём Tелеграм-канале.

Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.