Уткин: слово «проблема» Черчесов запретил с первого дня, а оправдывается им уже в 3-й раз

Спортивный комментатор Василий Уткин оценил послематчевый комментарий тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.
«Черчесов снова проиграл с «Ференцварошем». Ничего, бывает. Им ковид сборы скомкал, рано судить.
Но интервью после матча: «Первый пропущенный нами гол оказал решающее влияние на игру и результат. Проблема была ещё в том, что мы играли слишком медленно». Напомним, что слово «проблема» Станислав запретил с первого дня в Венгрии. А оправдывается им уже в третий, кажется, раз. Что это? Старость, деменция?» — написал Уткин в своём Tелеграм-канале.
Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.
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