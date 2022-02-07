Вратарь «Арсенала» летом может перейти в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» рассматривает возможность летом подписать вратаря лондонского «Арсенала» Бернда Лено. Об этом сообщает Give me Sport.
По сведениям источника, «сороки» не смогли в зимнее трансферное окно оформить арендную сделку по вратарю «Манчестер Юнайтед» Дэна Хендерсона, поэтому летом клуб готов возобновить интерес к немецкому вратарю «канониров».
29-летний Лено проиграл конкуренцию Аарону Рамсдейлу и в нынешнем сезоне провёл лишь семь матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и дважды сыграв «на ноль».
Лено стал вратарём «Арсенала» летом 2018 года, перейдя из «Байера» за € 25 млн. Всего за английскую команду вратарь провёл 124 матча, в которых пропустил 145 голов и 36 раз играл «на ноль». Контракт Лено с «Арсеналом» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 16 млн.
«Арсенал» — «Бёрнли». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:
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