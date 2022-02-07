Госенс — о «Ньюкасле»: я мог бы обеспечить ещё несколько поколений семьи на эти деньги
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Полузащитник «Интера» Робин Госенс, выступающий за команду на правах аренды из «Ньюкасла», подтвердил, что отклонил выгодное предложение английского «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно. Немецкий футболист решил перейти в «Интер» на правах аренды.
«Я думал об этом. Если вы сможете заработать в несколько раз больше за тот же промежуток времени в другом месте, то покажите мне человека, который просто скажет: «нет, спасибо». Дело не только во мне, вероятно, я мог бы обеспечить ещё несколько поколений моей семьи на эти деньги», — приводит слова Госенса Goal.
«Ньюкасл» обыграл на выезде «Лидс» в матче 23-го тура АПЛ:
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