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Почеттино: матч с «Лиллем» в нашем исполнении был одним из лучших

Почеттино: матч с «Лиллем» в нашем исполнении был одним из лучших
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал результат игры с «Лиллем» (5:1).

«Это был один из лучших матчей с тяжёлым соперником в нашем исполнении. Настрой у нас всегда был хорошим, но сегодняшний матч отличался от кубкового с «Ниццей». Мы не дали «Лиллю» сыграть в свой футбол.

Мы принимаем критику. Иногда нас ругают из-за того, что ждут одно, а получают другое. На фоне этих ожиданий мы должны давать результат. У нас были и хорошие матчи, в которых мы показывали достойную игру», – цитирует Почеттино L’Équipe.

«Пари Сен-Жермен» набрал 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — «Лилль». В Лиге чемпионов в этом сезоне Месси забил 5 голов в 5 матчах.

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