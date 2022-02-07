«К сожалению, за два года сборная России резко изменилась». Джикия — о словах Смолова

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал слова партнёра по национальной команде Фёдора Смолова, выступающего за «Динамо».



«Согласен ли со словами Смолова, что сборная перед Хорватией испугалась? В головах сидел тот факт, что ничья нас устраивает. А испуг ― следствие этого. В мыслях было, что можно отсидеться. Ну и, конечно, хорваты заставили нас играть так, что у нас почти ничего не получалось. Их сборная не нуждается в представлении. Но я согласен с Фёдором, что некоторые, возможно, испугались. Опыта для игр на таком уровне недостаточно: из тех, кто был на поле, мало кто играл в настолько принципиальных матчах. К сожалению, за последние два года сборная очень сильно и резко изменилась. Это сложный, но рабочий процесс. Мы профессионалы – должны с этим справляться.



Был ли испуг у меня? Я уже давно не ощущаю таких эмоций – есть определённый опыт. Да, когда ты знаешь: нужно сделать одну вещь, чтобы всё закончить и готовиться к чемпионату мира ― это увеличивает степень ответственности. Но боязни у меня не было», — рассказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.