Джикия: фамилия Свинова — тема, над которой мы никогда не будет смеяться

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о теме возможных шуток над фамилией вратаря красно-белых Ильи Свинова.



«Мы так вообще не шутим. Фамилия ― это его родословная. 100% та тема, над которой мы никогда не будем смеяться», — рассказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



21-летний Свинов стал игроком московского «Спартака» в январе 2022 года, перейдя из воронежского «Факела» за € 250 тыс. Вратарь подписал соглашение с красно-белыми до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Свинова в € 350 тыс.

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Свинов принял участие в 24 матчах, в которых пропустил 22 гола и 11 раз оставил свои ворота без пропущенных мячей.