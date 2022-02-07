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Джикия: фамилия Свинова — тема, над которой мы никогда не будет смеяться

Джикия: фамилия Свинова — тема, над которой мы никогда не будет смеяться
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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о теме возможных шуток над фамилией вратаря красно-белых Ильи Свинова.

«Мы так вообще не шутим. Фамилия ― это его родословная. 100% та тема, над которой мы никогда не будем смеяться», — рассказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

21-летний Свинов стал игроком московского «Спартака» в январе 2022 года, перейдя из воронежского «Факела» за € 250 тыс. Вратарь подписал соглашение с красно-белыми до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Свинова в € 350 тыс.

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Свинов принял участие в 24 матчах, в которых пропустил 22 гола и 11 раз оставил свои ворота без пропущенных мячей.

«Спартак» должен попасть в еврокубки. В ЛЕ будем цепляться до конца». Откровенный Джикия «Спартак» должен попасть в еврокубки. В ЛЕ будем цепляться до конца». Откровенный Джикия
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